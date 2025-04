Beachcomber Tours dévoile sa Masterclass sur La Réunion

Le programme de formation s’est concrétisé fin mars par une. Deux groupes de 21 participants ont pris part à ce voyage de formation immersive. Ces groupes réunissaient les partenaires historiques de Beachcomber Tours – Air Austral, Amadeus, Xplorassur – aux côtés de l’équipe commerciale et d’agents de voyages certifiés.La Masterclass La Réunion by Beachcomber Tours a permis aux participants d’approfondir leur connaissance de la destination par le biais d’un programme d’activités variées. L’expérience comprenait notamment une immersion dans un tunnel de lave, des explorations agricoles et culinaires, ainsi que la découverte des principaux sites touristiques en 4x4, en Minimoke et en hélicoptère. Un, du charme au luxe, a également étéLe programme avait pour objectif de compléter l’approche théorique par une expérience de terrain, en intégrant les «» dans le parcours de formation. Les agents ayant pris part à cette session bénéficient désormais d’une connaissance opérationnelle de l’île, qu’ils pourront mobiliser dans la construction de séjours personnalisés. La, et les agents peuvent être identifiés par les clients via un QR code figurant au début de la brochure.