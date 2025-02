Menace de cyclone : prévisions et impacts pour Maurice et La Réunion

pré-alerte cyclonique

Une dépression tropicale se forme actuellement à l’Est de Madagascar, à un peu plus de 500 km au Nord-ouest de La Réunion. Sa naissance et son évolution rapide à proximité de La Réunion rendent la situation particulièrement évolutive et incertaine

"Sa trajectoire est prévue entre La Réunion et Maurice entre mercredi soir et vendredi prochain, mais reste à confirmer. Cette dépression pourrait s’intensifier en tempête tropicale d'ici mardi soir ou mercredi. Une évolution en cyclone tropical est possible mercredi ou jeudi"

A la Réunion et à l'Ile Maurice, les autorités ont alertées les populations de l'arrivée imminente de vents violents. la Réunion , la préfecture a déclenché le niveau de "", c'est à dire le premier niveau.." indique la préfecture, dans un communiqué.poursuit le document.Pour la population, il convient d’anticiper les mesures de prévention (disposer d'une radio à piles, d'une lampe de poche, constituer des réserves, faire le plein de carburant de son véhicule...) et en s’informant régulièrement de l’évolution de la situation.