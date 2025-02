Tempête Garance : la Réunion pourrait passer en alerte rouge cyclonique jeudi

Il est a peu près certains que je déclencherai le confinement

"Il est plus prudent de priviligier le télétravail et de rentrer chez soi en milieu de journée, mais la situation reste évolutive."

"les conditions météorologiques vont significativement se dégrader en fin semaine"

La Réunion va passer de l'orange au rouge.En effet selon la Réunion La Première qui a retransmis la conférence de presse du Préfet, l'alerte Rouge cyclonique pourrait être déclenchée le jeudi 27 février 2025 entre la mi-journée et la fin d'après-midi avec un préavis de 3h." a indiqué le Préfet.Sur les réseaux sociaux, la préfecture a précisé queLe préfet appelle à l’extrême vigilance et rappelle l’impératif de protéger le lieu où l’on va s’abriter et s’assurer de la disponibilité de ses réserves.