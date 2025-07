Dirigeants : pourquoi encourager ses équipes à se rendre à IFTM 2025 ?

Du mardi 23 septembre au jeudi 25 septembre 2025

De 9h30 à 19h00 (fermeture à 18h30 le jeudi 25)

Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 1.1, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS

L’édition 2025 prévoit un accompagnement logistique complet grâce au programme acheteurs : transport, badge d’entrée et nuitée sont pris en charge pour les agents de voyages. Une organisation pensée pour encourager leur venue, sans alourdir les budgets. Au-delà de la dimension pratique, cette participation s’inscrit dans une dynamique de valorisation et de montée en engagement. Les agents de voyages repartent mieux informés, stimulés par les échanges, et porteurs de nouvelles idées à partager au sein de leurs structures.En mobilisant les agents de voyages sur IFTM 2025, les entreprises du secteur engagent une démarche à la fois opérationnelle et stratégique. Le salon devient un espace de projection, de partage et d’alignement, au croisement du terrain et des enjeux de transformation. Un rendez-vous conçu pour faire progresser les équipes, structurer les engagements et nourrir les trajectoires collectives.Un rendez-vous dont les effets se prolongent bien au-delà du salon.