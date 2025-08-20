Nämdöskärgården : un parc marin inédit ouvre près de Stockholm

Les visiteurs pourront découvrir le parc à travers différentes activités :



Randonnée sur la section de Nämdö du Stockholm Archipelago Trail, premier sentier de grande randonnée entièrement insulaire.

Kayak de mer avec le guide Jonas Hållén, spécialiste de l’archipel depuis 25 ans. Excursions culturelles sur les traces des artistes Bruno Liljefors, Anders Zorn et de l’écrivain Albert Engström.



Les îles de l’archipel offrent différentes options pour passer la nuit : chalets et glamping sur Idöborg, mini-chalets sur Nämdö, auberges et cottages sur Bullerö, ou auberge de jeunesse sur Rögrund.



Parmi les sites à visiter, le musée de l’archipel de Bullerö retrace la vie insulaire, la faune et la flore locales, et l’histoire culturelle du lieu, autrefois fréquenté par des artistes et l’élite culturelle suédoise.