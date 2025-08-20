Nämdöskärgården : un parc marin inédit ouvre près de Stockholm vue aérienne de Bullerö- ©Länsstyrelsen Stockholm
À une heure de bateau au sud-est de Stockholm, Nämdöskärgården deviendra le 31ᵉ parc national de Suède et le premier parc national marin de la côte est.
Sa création, validée par le Parlement suédois en juin 2025 sous l’impulsion de la Ministre du Climat et de l’Environnement Romina Pourmokhtari, résulte d’un travail de plusieurs années impliquant autorités environnementales, scientifiques et acteurs locaux.
Le site bénéficie désormais du plus haut niveau de protection du pays et promet aux visiteurs des expériences naturelles uniques au cœur des paysages marins et des îles de la Baltique.
Nämdöskärgården : une expérience immersive et accessible
Le parc offre une immersion totale dans la nature, que l’on se déplace en kayak, en bateau ou que l’on installe sa tente pour la nuit. Nämdöskärgården rejoint ainsi les parcs nationaux d’Ängsö et de Tyresta dans la région de Stockholm.
La liaison en bateau est assurée par la compagnie Båttaxi de juin à septembre, depuis Stavsnäs jusqu’aux différentes îles du parc, facilitant l’accès aux visiteurs venus de la capitale.
L’inauguration officielle aura lieu le 5 septembre 2025, en présence de la Ministre Romina Pourmokhtari.
Pour l’occasion, une semaine d’animations et de visites guidées est prévue du 30 août au 7 septembre 2025, complétée par des activités ouvertes au public dans la commune de Värmdö les 4, 6, 7, 9, 10, 13 et 14 septembre.
Activités et découvertes du parc marin
Les visiteurs pourront découvrir le parc à travers différentes activités :
Randonnée sur la section de Nämdö du Stockholm Archipelago Trail, premier sentier de grande randonnée entièrement insulaire.
Kayak de mer avec le guide Jonas Hållén, spécialiste de l’archipel depuis 25 ans. Excursions culturelles sur les traces des artistes Bruno Liljefors, Anders Zorn et de l’écrivain Albert Engström.
Les îles de l’archipel offrent différentes options pour passer la nuit : chalets et glamping sur Idöborg, mini-chalets sur Nämdö, auberges et cottages sur Bullerö, ou auberge de jeunesse sur Rögrund.
Parmi les sites à visiter, le musée de l’archipel de Bullerö retrace la vie insulaire, la faune et la flore locales, et l’histoire culturelle du lieu, autrefois fréquenté par des artistes et l’élite culturelle suédoise.
