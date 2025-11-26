Air Canada ouvre une ligne directe Nantes - Montréal pour l’été 2026 - Depositphotos.com, @Shawn.ccf
Air Canada poursuit son développement en France et annonce le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal dès le 11 juin 2026.
Opéré trois fois par semaine durant toute la saison estivale, ce nouveau service renforcera les connexions transatlantiques depuis l’Ouest de la France, offrant aux voyageurs nantais un accès facilité au Canada, mais aussi à l’ensemble du continent américain.
Les vols Nantes - Montréal seront assurés les lundis, jeudis et samedis jusqu’au 12 octobre 2026, tandis que les vols Montréal - Nantes décolleront les mercredis, vendredis et dimanches à partir du 10 juin.
La ligne sera opérée par un appareil configuré en classes Premium et Économique, permettant de répondre aux besoins des voyageurs loisirs comme affaires, avec un niveau de confort adapté aux long-courriers.
Air Canada propose un accès élargi au réseau nord-américain
En rejoignant Montréal, plaque tournante d’Air Canada, les passagers pourront bénéficier de correspondances fluides vers le vaste réseau nord-américain de la compagnie : États-Unis, Canada anglophone, mais aussi Amérique du Sud et Caraïbes.
"Cette nouvelle liaison vers Nantes témoigne de notre engagement à renforcer les liens entre la France et le Canada", souligne Jean-François Raudin, directeur général France d’Air Canada, dans un communiqué.
"Les voyageurs nantais pourront rejoindre facilement Montréal, mais aussi bénéficier de correspondances simplifiées vers l’ensemble de notre réseau."
Un enthousiasme partagé par Hervé Bidet, directeur commercial de l’aéroport Nantes Atlantique - VINCI Airports. "Ce renfort de la connectivité internationale répond aux attentes des voyageurs loisirs, affaires, mais aussi des familles et amis qui souhaitent se retrouver. Les Canadiens auront davantage de possibilités de découvrir Nantes et sa région."
Des avantages pour les membres Aeroplan
Les voyageurs inscrits au programme de fidélité Aeroplan pourront cumuler et utiliser leurs points sur ces vols, tout en profitant des avantages de la Star Alliance et des partenaires d’Air Canada.
Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie plus large d’Air Canada, qui dévoile plusieurs nouveautés transatlantiques pour l’été 2026, dont Montréal - Berlin, Toronto - Ponta Delgada (Açores), Halifax - Bruxelles, ainsi que le retour de la liaison saisonnière Montréal - Tel Aviv.
