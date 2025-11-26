Air Canada ouvre une ligne directe Nantes - Montréal pour l’été 2026

Cette nouvelle liaison vers Nantes témoigne de notre engagement à renforcer les liens entre la France et le Canada

Les voyageurs nantais pourront rejoindre facilement Montréal, mais aussi bénéficier de correspondances simplifiées vers l’ensemble de notre réseau.

Ce renfort de la connectivité internationale répond aux attentes des voyageurs loisirs, affaires, mais aussi des familles et amis qui souhaitent se retrouver. Les Canadiens auront davantage de possibilités de découvrir Nantes et sa région.