Corsair lance une nouvelle destination exotique exclusive au départ de Nantes

Le vol Nantes-Pointe-à-Pitre (numéro de vol non précisé dans le document) décollera tous les mardis à 14h20, heure locale, pour une arrivée à Pointe-à-Pitre à 18h05, heure locale. Le vol retour, Pointe-à-Pitre-Nantes, partira également tous les mardis à 20h20, heure locale, pour une arrivée à Nantes le mercredi à 9h35, heure locale. Les tarifs débutent à 660 € TTC aller/retour avec bagage inclus. Les réservations sont ouvertes sur le site flycorsair.com, sur nantes.aeroport.fr et en agences de voyage.



La compagnie exploite une flotte de 9 Airbus A330neo, avec une moyenne d'âge de deux ans. Selon le baromètre de Ch-Aviation, Corsair est la deuxième compagnie européenne avec la flotte la plus jeune et la première en France. Les cabines sont aménagées en trois classes de voyage (Business, Premium et Economy) et offrent un accès au Wi-Fi et un système de divertissement enrichi avec plus de 100 films et séries, musique, jeux, radios et programmes pour enfants.