Corsair s'envolera vers une nouvelle destination antillaise au départ de Bordeaux

"Corsair a pour ambition de renforcer la connectivité entre la région Nouvelle-Aquitaine et les Outre-mer en proposant des liaisons directes vers ces territoires. Après quatre années de service vers Pointe-à-Pitre, nous avons fait le choix de proposer désormais une liaison vers la Martinique, offrant ainsi aux clients une nouvelle destination. Nous poursuivons notre engagement de faciliter les échanges touristiques, familiaux et économiques entre l’Outre-mer et la plus grande région de France".

Après avoir lancé la liaison Bordeaux-Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Corsair fait évoluer son offre pour les habitants de la Nouvelle-Aquitaine enDès cet hiver, ils pourront s’envoler vers la Martinique. Du 15 décembre 2025 au 20 avril 2026, tous les clients pourront profiter de la nouvelle liaison de Corsair de Bordeaux à Fort-de-France . Cette ligne sera proposée à partir de 663€ TTC (tarif aller-retour avec bagage)Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de la compagnie et en agences de voyages.À ce jour, Corsair exploite exclusivement 9 Airbus A330neo , d’une moyenne d’âge de deux ans, sur l’ensemble de ses destinations. Les cabines sont aménagées en trois classes de voyage (Business, Premium et Economy). Pascal de Izaguirre , Président-Directeur général de Corsair a déclaré :