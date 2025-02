Corsair : quand LFI tente de faire capoter le plan de restructuration... [ABO]

Dans un communiqué de presse, nous apprenons que les élus de gauche demandent la censure de différents articles dont celui de l’abaissement du seuil de franchise de TVA à 25 000 € pour les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises et ceux qui concernent... Corsair.



" L’article 10 septdecies prévoit quant à lui la prolongation de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, afin d’en faire bénéficier, aux termes de l’exposé des motifs de l’amendement l’instituant, la société Corsair, " explique le document des Insoumis remis au Conseil constitutionnel.



Le groupe dénonce le fait que le texte cible particulièrement une entreprise, sans la nommer, ce qui serait contraire au principe d’égalité devant la loi.



Il estime aussi que l'article prévoit des dispositions dans le but de conférer un avantage financier à Corsair, ce qui va à l'encontre du principe d’égalité devant les charges publiques.



Concernant l'article 39 Ter, les Insoumis évoquent l’article 1er de la Constitution de 1958 et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.



Selon eux, le principe d’égalité devant la loi est bafoué par les dispositions prises, il ne serait pas possible donc d'attribuer un avantage particulier, " qui n’est pas ouvert aux autres entreprises, fussent-elles dans la même situation.



En conséquence, les requérants demandent la censure des articles 39 ter et 10 septdecies, considérés comme adoptés."



La remise en question de ces avantages à hauteur de 118 millions d'euros entrainerait de facto une révision du plan de restructuration déposé à Bruxelles.



Au Palais Royal, il nous a été informé que les sages examinent tout le document, article par article, même ceux qui n'ont pas été évoqués par les parlementaires.



Dans leur décision, ils inscriront les articles qu'ils souhaitent évoquer.