Corsair lance une offre spéciale jeunes pour l’été 2025

696 € TTC aller-retour (ou 348 € TTC aller simple) vers La Réunion

810 € TTC aller-retour (ou 405 € TTC aller simple) vers Mayotte

626 € TTC aller-retour (ou 399 € TTC aller simple) vers Pointe-à-Pitre

626 € TTC aller-retour (ou 399 € TTC aller simple) vers Fort-de-France

778 € TTC aller-retour (ou 389 € TTC aller simple) vers Madagascar

propose une offre tarifaire spécialement conçue pour les jeunes voyageurs , valable jusqu’au 30 juillet 2025. Elle s’adresse aux étudiants partant en voyage d’au moins un mois, entre le 15 mai et le 1er octobre 2025. L’offre permet de réserver un billet en aller simple ou aller-retour, en classe Economy, avec la possibilité de modifier la réservation sans frais., allégeant ainsi les contraintes logistiques souvent rencontrées par les jeunes en déplacement prolongé.Les prix varient selon les destinations. Depuis Paris-Orly , les vols sont proposés à partir de :Ces tarifs sont disponibles dans les, les agences de voyages et sur le site flycorsair.com, sous réserve de disponibilité.La compagnie se revendique comme un, en particulier entre la métropole et les territoires ultramarins. Elle rappelle également être la, renforçant son rôle dans la. Cette orientation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à