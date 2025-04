Corsair : l'Europe doute toujours du plan de restructuration... [ABO]

En décembre 2020, la Commission avait validé un plan de restructuration soumis par l'Etat français, en pleine pandémie.



Aucune objection n'avait été soulevée lors de la conclusion de ce premier dossier, ce qui n'avait pas empêché Bruxelles d'émettre des mesures pour limiter les distorsions de concurrence, vis-à-vis des compagnies concurrentes.



L'une d'entre elles consistait à maintenir la flotte à seulement neuf avions, durant la durée du plan de restructuration prévu jusqu’à fin 2023. En septembre de cette même année, le gouvernement a informé la Commission de son intention de modifier ce même plan.



Sauf que d'après les données fournies par les concurrentes de la dérive bleue, la compagnie n'a pas respecté cette obligation.



" Selon Air Austral, il résulte de la lecture de deux programmes de vols de Corsair pour les saisons IATA d’été 2023 et 2024 que le chainage des rotations implique nécessairement l’engagement programmé d’au moins dix aéronefs simultanément. (...)



Air Austral estime que les affrètements d’avions en continu auxquels a procédé Corsair et qui lui ont permis de disposer de dix aéronefs durant les étés 2023 et 2024 sont constitutifs d’une violation des obligations de Corsair résultant de la décision de 2020. (...)



Dans ses observations du 24 mai 2024, GDA (le Groupe Dubreuil Aéro, propriétaire d'Air Caraïbes, ndlr) relève que, en tenant compte de différentes destinations proposées par Corsair et du nombre de rotations, le programme de vols de Corsair ne pouvait matériellement pas être assuré avec une flotte de neuf aéronefs, " pouvons-nous lire dans la lettre.



L'exécutif français a apporté des réponses pour défendre la compagnie.



Pour lui, l'affrètement était " ponctuel ", lié à la vente d'un appareil qui n'a finalement pas eu lieu et aurait concerné seulement 1% des passagers transportés sur toute la durée du plan.



De plus, la limitation imposée par la Commission européenne concernait la capacité en nombre de sièges, ce qui était le cas, même avec les affrètements.