Corsair : tout ce qui n'a pas été dit sur le tour de table ! 🔑

Transrail S.A, la société concessionnaire du Chemin de fer Dakar/Bamako avec l’accord des Etats et l’agrément de la Banque Mondiale et de l’AFD,"

L'Afrique ne représente que 18% des revenus de la compagnie, le reste provient des DROM.



Dans une stratégie de diversification, il serait judicieux d'augmenter un peu le poids des lignes africaines dans notre activité.



Après notre actionnaire pourra nous aider pour ouvrir une ou deux lignes supplémentaires vers l'Afrique, mais rien de plus, nous n'allons pas nous désengager des Outre-mer,

Nous sommes toujours en phase avec cet objectif, malgré un été, il faut bien le dire, qui n'a pas été extraordinaire pour l'aérien français.



Maintenant que le paysage politique français s'est décanté, nous espérons que cela donnera plus de visibilité aux voyageurs français et qu'ils pourront s'engager,

Si l'aérien est une passion, l'intéressé a été pendant un temps le propriétaire de "peut-on lire sur le site d'Advens.Il abandonne le transport ferroviaire en 2015.Pour en revenir au ciel français et à Corsair.Le dossier de l'actionnaire a été suivi de près par Bruxelles et Bercy. Et comme le stipule France 24, l'entrepreneur figurait dans l'entourage proche d'Emmenuel Macron, lors de sa dernière tournée en Afrique.Il fait donc partie du cercle de confiance du président de la République." estime Pascal de Izaguirre.Le Sénégal pourrait être dans le viseur, pour faire face aux difficultés de la compagnie nationale.A contrario,Cette annonce ne changera rien au plan d'affaires et au dossier déposé à Bruxelles et dont une réponse est attendue d'ici la fin de l'année.En interne, la confiance est inébranlable, d'autant plus que l'identité du principal investisseur est moins dérangeante que celle du précédent.Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Corsair est dans les clous avec un bilan financier légèrement positif, avec unconclut satisfait le président de la Compagnie.