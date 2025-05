Paul-Henri Dubreuil (French Bee, Air Caraïbes) : "je m’éclate dans ce nouveau challenge" [ABO]

TourMaG - On a entendu mille choses à propos de votre rapport à l’activité de l’aérien au sein du groupe. Une certaine réserve, un vertige en voyant les sommes engagées et la catastrophe du Covid…



Paul-Henri Dubreuil : Oui le Covid m’a donné des sueurs froides et nous ne pouvons pas nier que c’est un métier à haut risque.



D'ailleurs si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de familles dans le monde qui détiennent des compagnies aériennes long-courriers. Nous sommes un peu une exception et en France. Le cimetière des compagnies qui ont déposé le bilan, est quand même bien fourni. Oui clairement nous avons eu une période difficile avec le Covid.



Ensuite, on se posait des questions stratégiques. Il y a eu cette approche d’une entrée minoritaire du groupe CMA-CGM (l’armateur CMA-CGM prévoyait de prendre 30% du pôle aéro du groupe Dubreuil NDLR) qui ne s’est finalement pas concrétisée et je dirais heureusement.



Je crois qu'on se serait fait manger tout cru ! Le fait aussi que mon père et Marc (Rochet NDLR) souhaitaient prendre du recul puis l’arrivée de Christine (Ourmières-Widener, NDLR) qui s’est mal passée comme vous le savez m’ont fait réfléchir. J’ai pris conscience que l’aérien que je suivais d'un tout petit peu plus loin depuis des années, finalement, avec mon niveau de connaissance, cela me permettait de prendre les destinées du pôle.



Après cette période transitoire qui a été un petit peu malheureuse parce qu'on aurait aimé que le binôme fonctionne, je me suis dit finalement : c'est à moi d'y aller. Comme dans les autres métiers.



C'est toujours ce que j'ai fait dans les autres filiales du groupe. Quand il y a eu des défaillances comme cela de patrons, soit de pôle ou de filiale, c'est toujours moi qui ai pris le relais. Et cette situation décrite comme transitoire ne l’est finalement pas.



Les gens me semblent épanouis et plutôt heureux. Moi, je m'éclate plutôt parce que, finalement, à 54 ans, c'est un nouveau challenge professionnel, certes compliqué, et puis certes avec du stress à cause de tous les impondérables qu'on peut connaître dans ce métier, mais c'est passionnant.



J'ai toujours été passionné d'aviation et je suis pilote depuis l'âge de 15 ans, en planeur, puis à 16 ans en avion. Je rentrerais depuis Paris avec mon avion. J’adore ça.