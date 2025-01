Il n'est jamais facile de clôturer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau, particulièrement dans une entreprise familiale.À l'aube des 100 ans du groupe Dubreuil, et après 57 ans à la tête de l'entreprise, Jean-Paul Dubreuil a laissé les rênes à son fils. Entré au milieu des années 90, dans l'entreprise dans le but de développer le métier des produits pétroliers, alors que ses sœurs se chargent des secteurs de l'hôtellerie et de l'aérien, Paul-Henri Dubreuil prend seul la destinée de l'empire vendéen, en juillet 2023.Ce même mois et après plus de 20 ans de succès, le Groupe Dubreuil Aero opère sa mue.Avec l’arrivée de cette femme forte de l’aérien, Paul-Henri Dubreuil veut s’émanciper de l’histoire glorieuse écrite par le binôme constitué de son père et de Marc Rochet, à la tête d’Air Caraïbes et de French Bee.