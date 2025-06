French bee : Zemourda Aissaoui nommée directrice commerciale

Je suis ravie d’avoir rejoint les équipes de French bee, une compagnie centrée sur le client, où l’international, l’innovation et le digital font partie intégrante de l’ADN.

Je me réjouis de pouvoir participer à son développement, en collaborant avec des équipes passionnées par le produit et la marque. Je remercie Marc-Antoine Blondeau pour sa confiance et j’ai hâte de relever les défis qui nous attendent, renforcer nos relations clients et atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés.

Elle a également collaboré avec Kiwi.com ou Mews. «» a déclaré Zemourda Aissaoui . «En tant que Directrice Commerciale de French bee, Zemourda Aissaoui vient piloter le pôle commercial et elle supervisera les départements Ventes, E-commerce, Marketing et Relation Client.