La Première : un marché de niche en pleine mutation [ABO]

Le confort et l'espace sont primordiaux pour les voyageurs en première classe, recherchant des sièges spacieux, des lits plats et un environnement de voyage plus exclusif et privatif.



Le service personnalisé digne d’un hôtel de luxe est la règle, les passagers en première classe s'attendant à une attention dédiée et des expériences personnalisées. Les repas dignes de restaurants gastronomiques incluent des produits nobles comme le caviar, les vins et spiritueux les plus fins, les systèmes de divertissement haut de gamme et des articles de toilette de luxe.



Un voyage sans stress et fluide est une attente clé des passagers premières, avec des formalités accélérées à l'aéroport, des salons ultra luxueux, un embarquement prioritaire par limousine et une gestion efficace des bagages. Le statut et le prestige associés aux voyages en première classe sont également des facteurs de motivation pour certains voyageurs.