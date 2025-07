Du tour de l'Europe au SETO... l’odyssée de Patrice Caradec

Lorsque j'avais 17 ans, avec mon frère, plus âgé d'un an et demi, accompagnés d'un cousin, nous avons quitté notre Bretagne.



Nous avions pris un pass Interrail, qui était alors un petit carnet sur lequel on inscrivait les villes parcourues, pour deux mois. Nous pouvions alors prendre le train dans toute l'Europe.



C'était l'été 1979. Nous sommes partis en stop de notre péninsule pour rejoindre Paris. Nous avons dormi dans des jardins et au pied de la Tour Montparnasse.



Nous avons fait de nombreuses rencontres et découvert ce qu'était l'Europe de l'époque,

Pour les rares personnes qui ne connaissent pas Patrice Caradec, le nouveau patron du SETO est à l'opposé de l'image caricaturale qui peut circuler sur les Bretons.Toujours le sourire aux lèvres, adepte des discussions chaleureuses, bon vivant, l'ancien dirigeant d'Alpitour France aime partager ses souvenirs et les personnages qui ont marqué sa vie.Celui qui a été G.O. au Club Med au début de la vingtaine, s'est pour la première fois éloigné du domicile familial quelques années plus tôt." nous confie-t-il.