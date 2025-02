Fram lance une nouvelle marque après le rachat d'Alpitour [ABO]

TourMaG - Votre réseau d'agences de voyages pourrait-il évoluer ? D'autant plus que près de 100 points de vente vont se retrouver sous peu sur le marché...



Cyrille Fradin : La partie agences de voyages physiques est importante, mais nous sommes soucieux de maintenir l'équilibre actuel.



Nous n'avons pas du tout de velléités à développer fortement cette activité, par contre nous restons attentifs aux opportunités pour combler des zones où nous sommes absents, et là où les revendeurs nous distribuent peu.



Ce sera au cas par cas.



TourMaG - Vous avez pris vos fonctions en septembre 2024, quel bilan dressez-vous de l'année dernière et les perspectives de la prochaine ?



Cyrille Fradin : Le groupe termine 2024 avec un volume d'affaires consolidé de l'ordre de 1,1 milliard d'euros.



La performance est très belle. Nous allons pouvoir rembourser la totalité des prêts bancaires qui ont été contractés durant la crise sanitaire. Ce sera chose faite en juin 2025, date à laquelle nous serons totalement désendettés.



Cela démontre que le Groupe évolue sainement dans son marché.



Cette situation financière donne beaucoup plus de liberté et de facilité quand vous discutez avec votre actionnaire pour pouvoir vous développer.



Pour 2025, nous sommes dans un marché particulier, dans un environnement géopolitique très instable et une économie française qui se porte à peine mieux. Il est donc difficile de prévoir l'exercice.



Une fois que j'ai dit cela, le début d'année se passe relativement bien, dans un marché globalement en croissance. Nous faisons un peu mieux que le marché, mais nous restons très attentifs aux variables qui peuvent impacter le budget des Français.



Dans ce contexte, nous devons rester fidèles à notre ADN, qui est de proposer un très bon rapport qualité-prix à nos clients, sur l'ensemble de nos gammes.