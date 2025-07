Marque de camping, FRAM Signature... Le groupe fait le plein de projets ! [ABO]

TourMaG - Vous avez lancé des croisières en catamaran dans les Antilles en 2023. Le produit a-t-il trouvé son public ?



Cyrille Fradin : Nous disposons désormais de 10 bateaux basés en Martinique, offrant trois circuits distincts : l’un au sud, dans les Grenadines, un autre entre la Martinique et les Saintes, et enfin une boucle qui prend la direction du nord de la Guadeloupe.



Nous proposons un produit exceptionnel, véritablement la meilleure offre du marché. Le taux de satisfaction atteint 98%. Ce sont des voyages dont les clients se souviennent toute leur vie et dont on parle encore 40 ans après. C’est une expérience suspendue dans le temps.



Le taux de remplissage est exceptionnel.



À bord du catamaran de 17 mètres, les voyageurs effectuent de courtes étapes en pension complète, accompagnés d'un skipper et d’une hôtesse. Nous avons plusieurs idées en tête pour dupliquer ce produit dans d’autres destinations, et nous y réfléchissons activement.



Cependant, cette offre ne peut être proposée partout dans le monde. Il existe un nombre restreint de régions permettant de pratiquer le cabotage, autrement dit, un mélange entre terre et mer, tout en garantissant la sécurité.



TourMaG - En tant que président de Karavel‑FRAM‑Promovacances, quels sont vos prochains défis et axes de développement ?



Cyrille Fradin : En ce qui concerne l’identité de marque, mon principal enjeu consiste à préserver l’esprit et l’ADN du groupe.



De surcroît, nous nourrissons l’ambition de moderniser nos outils de production, de poursuivre les efforts déjà accomplis pour affirmer notre image de marque, tout en veillant à l’amélioration continue de notre service client.



Nous sommes un groupe désormais entièrement désendetté. Dans ce contexte, nous restons naturellement attentifs aux évolutions du marché, notamment en ce qui concerne d’éventuelles acquisitions.



Nous ne nous inscrivons pas dans une démarche proactive, mais plutôt dans une phase d’observation, afin d’évaluer la pertinence de cibles intéressantes.



Toutefois, nous ne poursuivons pas une dynamique de croissance externe à tout prix. Nous envisagerons cette option uniquement si un dossier présente un réel intérêt stratégique et constitue un apport valorisant pour notre groupe.



Dans le cas contraire, nous continuerons à privilégier un développement organique.