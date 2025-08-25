TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ras Al Khaimah confie son avenir touristique à Phillipa Harrison

ancienne Directrice Générale de Tourism Australia


Ras Al Khaimah muscle sa stratégie touristique en s’offrant l’expertise d’une figure mondiale du secteur : Phillipa Harrison.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

Phillipa Harrison, nouvelle Directrice Générale de la Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA)
Phillipa Harrison, nouvelle Directrice Générale de la Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA)
DITEX
Et, sa nomination au poste de Directrice Générale de la Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), n'est pas laissé au hasard.

Fort de son expérience en tant qu'ancienne Directrice Générale de Tourism Australia, Phillipa Harrison a façonné l’image de l’Australie aux yeux des voyageurs du monde entier.

« Mme Harrison apporte avec elle une riche expérience en matière de savoir-faire et de leadership » confirme Cheikh Ahmed bin Saud Al Qasimi, Président du Comité exécutif de la RAKTDA.

L'émirat ne cache pas son ambition avec ce choix : faire de Ras Al Khaimah la « Destination du Futur ».

Avec un nombre record de 650 000 visiteurs au premier semestre 2025, l’objectif affiché par l'émirat est de dépasser les 3,5 millions de visiteurs par an d'ici à 2030.

De son côté, Phillipa Harrison s’est dite « honorée » de rejoindre l’émirat « à un moment aussi enthousiasmant ».

Ras Al Khaimah : une destination en plein essor

Quatrième plus grand État des Émirats arabes unis, Ras Al Khaimah (RAK) s’affirme comme une alternative singulière à ses voisins plus médiatisés, Dubaï et Abou Dhabi. Situé à l’extrême nord du pays, l’émirat séduit par la diversité de ses paysages : des montagnes escarpées du Jebel Jais aux plages de sable blanc, en passant par le désert préservé.

Cette richesse attire désormais les grands noms de l’hôtellerie mondiale. Wynn, Four Seasons, Waldorf Astoria ou encore Ritz-Carlton y voient une nouvelle terre d’investissement, misant sur un littoral encore largement préservé et propice au développement de complexes haut de gamme.

Les projets d’envergure se multiplient : RAK Central, futur hub commercial et résidentiel, ou encore le premier resort intégré de la région, symbolisent cette transformation accélérée.

Avec ses 400 000 habitants issus de 150 nationalités, Ras Al Khaimah mise aussi sur son ouverture au monde. Sa situation stratégique, à moins de quatre heures de vol d’un tiers de la population mondiale, en fait non seulement une destination touristique en plein essor, mais également un carrefour international.

A lire aussi : Ras Al Khaimah, l'émirat qui veut jouer dans la cour des grands

