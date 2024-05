Emirats : des taxis volants à Ras Al Khaimah dès 2027

" Le projet intégrera de manière transparente l'infrastructure vertiport de Skyports au réseau de transport existant de RAKTA, offrant un transport rapide et pratique sans émission vers les zones et les attractions les plus populaires de Ras Al Khaimah.



Les touristes et les résidents qui visitent ces sites emblématiques bénéficieront d'un gain de temps substantiel grâce à ce service.



Par exemple, il faut environ 70 minutes en voiture pour se rendre de l'île d'Al Marjan à Jebel Jais. Le lancement des services de taxis aériens réduira le temps de trajet à moins de 20 minutes. ", indique un communiqué de presse.



" Le réseau vertiport transformera le transport à Ras Al Khaimah et soutiendra son objectif de conduire de manière responsable 3,5 millions de visiteurs par an d'ici 2030. " ajoute le communiqué.