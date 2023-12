Ras Al Khaimah, l'émirat qui veut jouer dans la cour des grands

Situé à l'extrême nord des Émirats Arabes Unis et constitué de deux enclaves dont la plus grande comprend la ville du même nom, Ras Al Khaimah est bien loin de la démesure architecturale de Dubaï.



Son territoire, en majorité montagneux, abrite en effet, dans la chaîne Hajar, les plus hauts sommets des émirats. C'est là que le Jebel Jais qui figure sur la liste 2022 des meilleurs endroits du monde établie par Time Magazine, culmine à 1 934 mètres.



Comme à ces altitudes les températures sont inférieures d’environ 10 degrés à celles du niveau de la mer, les amateurs d'aventures outdoor peuvent y faire toute l'année du VTT et des treks, et même séjourner au Camp 1770, le camp le plus élevé des Émirats arabes unis, qui offre une vue panoramique à 180 degrés sur la chaîne de montagnes Hajar.



Quant aux amateurs de sensations fortes, entre autres attractions, la Jebel Jais Flight les attend. " C'est la plus longue tyrolienne du monde" , assure Fabio Mansi.



Lancée en 2018, la Jebel Jais Flight - l’une des attractions les plus en vue de la destination - est en effet longue de 2,8 kilomètres ! Les zipliners s’y élancent dans le ciel à une hauteur de 1 680 mètres au-dessus du niveau de la mer et atteignent des vitesses de 120 à 150 km/h. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché, mais c'est à coup sûr l'aventure d'une vie !