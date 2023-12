Arabie Saoudite : somptueux palais transformés en hôtels ultra-luxueux Boutique Group, entreprise hôtelière entièrement détenue par le Fonds d'Investissement Public (PIF), est chargée de l'opération

Destinés à offrir des expériences authentiques et uniques aux voyageurs internationaux très haut de gamme, trois palais historiques de l'Arabie saoudite sont en cours de transformation en Boutique-hôtels ultra-luxueux.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 13 Décembre 2023

projets touristiques pharaoniques de l'Arabie Saoudite (6 000 milliards de dollars d'investissements annoncés dans le secteur du voyage et du tourisme d'ici 2030), on connaissait déjà la mise en valeur de l'oasis d'Al-Ula qui s'étire sur plus de 2000 hectares -c'est l'une des plus importantes du royaume wahabite-, les Resorts somptueux au bord de la mer rouge et bien sûr l'ambitieux projet de ville futuriste de NEOM.



S'y ajoutent désormais la transformation en boutiques-hôtels ultra-luxueux de somptueux palais qui étaient il y a encore peu les résidences de dignitaires du Royaume.



C'est entreprise hôtelière entièrement détenue par le Fonds d'Investissement Public (PIF) qui a été chargée de transformer ces palais, de gérer et d'exploiter les boutiques-hôtels qui y sont installés. Ce Fonds s'est en effet engagé à développer des secteurs prometteurs pour contribuer à la diversification de l'économie saoudienne.



La semaine dernière, le CEO de Boutique Group, était présent à l'ILTM de Cannes pour présenter un portefeuille de palais historiques et culturels d’Arabie Saoudite, actuellement transformés en hôtels de luxe.



Arabie Saoudite : trois hôtels ultra-luxueux Le portefeuille de Boutique Group est composé des propriétés auparavant inaccessibles telles que le Red Palace à Riyad, autrefois résidence du roi Saoud avant d'être le siège du Conseil des ministres pendant trois décennies, le Tuwaiq Palace, lauréat du prix Aga Khan, reconnu comme l'un des monuments architecturaux les plus importants de Riyad, et Al Hamra Palace à Djeddah, qui a accueilli des personnalités publiques internationales parmi les plus éminentes.



En cours de transformation en hôtels ultra-luxueux, ces palais proposeront des villas et suites de luxe exclusives, un confort moderne optimal, des services entièrement personnalisés et sur-mesure, une restauration haut de gamme et des installations de spa ultra-privées.



The Red Palace de Riyad offrira plus de 70 clés : 26 chambres de luxe, 44 suites de luxe et une suite royale. Il sera également doté d'espaces pour des événements, de 8 suites de spa et de 5 points de vente de nourriture et de boissons haut de gamme.



Toujours à Riyad, le Palais Tuwaiq et ses 96 clés ont l'ambition d'offrir une expérience urbaine locale unique : 56 villas de luxe, 40 suites de palais de luxe, des espaces d'événements, 7 suites de spa et 7 différents points de vente de nourriture et de boissons haut de gamme.



Enfin, l'AlHamra Palace, situé, lui, à Jeddah, offrira plus de 91 clés avec des services de majordome personnel. Cet hôtel comprendra 47 suites palaces de luxe, 44 villas de luxe et une suite royale. L'AlHamra Boutique Hotel abritera également différents espaces pour des événements, 6 suites de spa et 6 points de vente de nourriture et de boissons haut de gamme.



