Une nouvelle marque hôtelière s’installe à Nantes

À la rentrée 2025, un nouvel établissement hôtelier s’installe à Nantes : le. Situé en face de la gare, ce projet porté parentend proposer une hospitalité contemporaine, fonctionnelle et durable.Avec ses, son lobby-café accessible à tous, ses espaces modulables et son parti-pris design, le ChaChaCha vise une clientèle multiple, mêlant professionnels, familles, habitants et visiteurs. Il s’inscrit dans une logique de proximité, en conciliant accessibilité tarifaire, ancrage local et engagements RSE.Ce lancement marque également une nouvelle étape pour Younight Hospitality, déjà à l’origine de