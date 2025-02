Les machines de l’île



Inspirées par les univers de Jules Verne et de Léonard de Vinci, les machines de l'île sont situées sur l’ancien site des chantiers navals. Outre le célèbre éléphant de 14 mètres de haut, vous pourrez y admirer une baleine, une fourmi, une chenille, un cheval-dragon...



Le château des Ducs de Bretagne



Il s'agit d'un des sites emblématiques de la ville. Situé sur les bords de la Loire, il a été édifié au XVe siècle et accueille aujourd'hui le musée d'Histoire de Nantes. Outre le château en lui-même, vous pourrez flâner dans le petit jardin formé par les douves, suivre le chemin de ronde et vous promener le long des courtines menant aux différentes tours.



La cathédrale



Très impressionnante par ses dimensions et son architecture gothique, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul constitue également l'un des symboles de la ville. Ne manquez pas de visiter les cryptes qui abritent le trésor des lieux.



Le jardin des plantes



Ce jardin botanique de 7 hectares est un véritable havre de paix. Agencé à l'anglaise, il se compose d'allées et d'alcôves et intègre des ruisseaux, des étangs ainsi qu'une ménagerie. Les serres plantées d'environ 50 000 fleurs sont aussi magnifiques.



Le passage Pommeraye



Considéré comme l'un des plus beaux passages couverts d'Europe, le passage Pommeraye a été construit dans la première moitié du XIXe siècle. Il abrite de nombreuses petites échoppes et se caractérise, entre autres, par un magnifique escalier en bois et des galeries bordées de statues. Il est particulièrement somptueux à la période de Noël, orné de mille lumières et de splendides décorations.



L'opéra Graslin



Cet opéra de style antique date de la fin du XVIIIe siècle et fait partie des lieux dans lesquels les Nantais aiment se retrouver. Il se caractérise par ses huit statues de muses perchées sur des colonnes corinthiennes et peut accueillir environ 700 personnes.



Le musée Jules Verne



Jules Verne a longtemps vécu à Nantes et c'est pourquoi la ville lui consacre un musée. Il se situe dans une maison bourgeoise du XIXe siècle et présente l'univers du célèbre écrivain, considéré comme l'un des précurseurs de la science-fiction. Vous pourrez y admirer de remarquables collections de livres, documents, illustrations, maquettes, manuscrits et affiches ainsi que divers objets, des contenus multimédias et des créations contemporaines.



Les plages



Que vous alliez au nord ou au sud de l'estuaire, vous profiterez de belles plages situées sur la côte de l’Amour ou sur la côte de Jade. On peut citer, par exemple, la plage du Pré Vincent aux Moutiers-en-Retz ou la plage de Crève-Cœur à La Bernerie en Retz.