Des vacances surprenantes avec les mini-croisières all inclusive

Aussi enrichissante soit-elle, une mini-croisière ne saurait pleinement être réussie sans une ambiance et des repas dignes de ce nom.



Un voyage qui célèbre les plaisirs de la bouche

Les séjours tout compris concoctés par Club Med accordent la part belle aux expériences culinaires. Un service de restauration continu est compris dans l'offre. Le talent de chefs de renom est mis à contribution pour satisfaire les palais les plus exigeants. Le but est de faire découvrir aux touristes une cuisine créative et généreuse à la fois. Les produits frais et du cru sont en outre mis à l'honneur. Ainsi, un séjour faisant escale à Cefalù sera l'occasion de déguster de savoureux arancinis. Tout au long d'une mini-croisière, sont également organisées plusieurs manifestations culinaires. Les boissons ne sont pas non plus en reste avec une riche sélection de succulents breuvages : alcools premium, cocktails novateurs, boissons sans alcool, etc. Les nombreux bars du yacht (le Portofino, Le Cannes, etc.) sont l'occasion de les siroter au sein d'un cadre privilégié.



Une atmosphère festive et sympathique

Ambiance chaleureuse et sourires constituent les maîtres-mots des séjours tout inclus par Club Med. Dans un cadre mêlant chic et décontraction, les mini-croisières sont riches en événements conviviaux, dont des apéritifs festifs et des soirées pétillantes pour trinquer devant le soleil couchant. Des équipes composées de professionnels passionnés rivalisent d'ingéniosité pour offrir des instants riches en surprises. Chaque semaine, des artistes et des musiciens talentueux se produisent lors d'animations en live. Leur prestation confère une note savoureuse et inoubliable aux repas ou aux apéritifs.

Quoique brève, une mini-croisière all inclusive n'en est pas moins riche en découvertes spectaculaires. Au caractère idyllique des lieux traversés, s'ajoutent la convivialité et la qualité des prestations incluses.