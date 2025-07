Agences de croisières en ligne : comment choisir la bonne plateforme ?

Lorsqu'on réserve une croisière, il faut distinguer le tarif de base du reste. Ce tarif de base comprend le plus souvent les taxes portuaires, les différentes escales, les boissons et les repas (dans les restaurants gratuits). Ayez en tête que les transferts en bus vers chaque port n'est pas toujours inclus, tout comme certaines excursions optionnelles.



Quoi qu'il en soit, nous vous recommandons vivement de bien lire les conditions générales de vente (CGV) qui doivent figurer sur tous les sites d'agences en ligne. En plus des détails sur les prestations incluses, vous y trouverez les règles d'annulation et de remboursement. Celles-ci sont importantes puisque vous pourriez être amené à annuler votre voyage juste avant le départ pour des raisons qui vous sont propres. Mieux vaut prévenir que guérir !