Le Guide MICHELIN lance sa première sélection mondiale des Clefs MICHELIN

Le 8 octobre 2025, le Guide MICHELIN dévoilera sa première sélection mondiale des Clefs MICHELIN . Ces distinctions sont attribuées par les inspectrices et inspecteurs du Guide selon, et visent à valoriser l’expérience de séjour dans sa globalité et sa singularité. Elles rejoignent ainsi la logique des Étoiles MICHELIN, mais dans le domaine hôtelier.Les Clefs MICHELIN concernent des, et seront associées à un. Le Guide indique que "".Le lancement mondial intervient après des. La sélection 2025 sera révélée à la fois sur les plateformes éditoriales et les réseaux sociaux du Guide MICHELIN, ainsi que lors de la cérémonie au Musée des Arts Décoratifs de Paris, dans l’environnement du Louvre et du Jardin des Tuileries.L’événement réunira environ 300 hôteliers internationaux, les lauréats des Prix Spéciaux, des journalistes et des leaders d’opinion du secteur.