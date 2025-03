Michelin publie deux nouveaux guides dédiés aux voyages en train

Grâce à son réseau ferroviaire développé et son engagement en faveur du tourisme durable, l’Auvergne-Rhône-Alpes est une destination idéale pour voyager en train.



Auvergne-Rhône-Alpes en train propose des city breaks dans des villes comme Lyon, Clermont-Ferrand, Vichy et Annecy, ainsi que 10 itinéraires régionaux, parmi lesquels Clermont-Ferrand - Aurillac, Chambéry - Modane, Mâcon - Montélimar le long de la Vallée de la Gastronomie, ou encore le Mont-Blanc Express reliant Saint-Gervais à Martigny via Chamonix.



Le guide met également en avant les sites de la région, tels que le Puy de Dôme, Vulcania et Mini World, et offre des conseils pratiques pour voyager avec un vélo et découvrir les plus belles voies vertes comme la ViaRhôna et la Dolce Via.



Illustré de cartes détaillées et enrichi de suggestions d’hébergements et de restaurants, cet ouvrage de 217 pages (19,95 €) s’adresse aussi bien aux voyageurs qu’aux professionnels du tourisme souhaitant promouvoir une région accessible et écoresponsable.