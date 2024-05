L'office de tourisme de Biarritz lance un guide "Transition Écologique"

Le guide "" constitue une ressource pour les professionnels du tourisme de https://tourisme.biarritz.fr/fr/nos-engagements , offrant des conseils pratiques et des outils concrets pour intégrer des pratiques durables tout en préservantCe guide s'inscrit dans, une destination labellisée " Destination Innovante Durable ".Il témoigne de l'engagement continu de la ville à préserver sonet à promouvoir un tourisme responsable. En tant que tel, Biarritz s'engage à accompagnerdans l'élaboration et l'amélioration de leurs offres, en intégrant les principes du développement durable. Hélène Guilhou , Pilote Qualité et Environnement chez Destination Biarritz, souligne. Chaque geste compte dans la transition, et ce guidepour guider les professionnels du tourisme dans cette démarche, contribuant ainsi à faire de Biarritz une destination exemplaire en matière de durabilité