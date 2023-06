Difficile de changer d’habitudes !

Pire, le secteur du tourisme, des vacances, du voyage est considéré comme un secteur synonyme de liberté. On a donc plus de mal à accepter des contraintes quand on part en vacances.



De plus, souligne le sociologue, c’est ceux dont on attend le plus de réactivité et de responsabilité, c’est-à-dire, les nouvelles élites, qui sont les plus contradictoires dans leurs comportements. Elles font œuvre de « sobriété » chez elle, mais plus du tout en voyage

Les freins financiers

le sentiment que l’offre durable est inabordable financièrement et qu’il n’existe pas aujourd’hui d’offres en quantité suffisante pour constituer des alternatives abordables au tourisme de masse. Le choc inflationniste risque de ralentir la dynamique après Covid. On est dans un creux dans lequel une partie de la population affiche d’autres préoccupations que la protection de l’environnement

L’effet de milieu

il n’y aurait pas d’effet d’entraînement. La plupart des gens n’ont pas autour d’eux des exemples de conduites vertueuses. Ils n’entendent donc pas en faire les frais les premiers et s’ils ont envie d’aller à Dubaï, ils risquent fort de le faire. Car, qu’on le veuille ou non, on a beau rechercher la proximité, la nature, la lenteur, des tendances somme toute anciennes, le paradigme dominant reste un tourisme plutôt lointain, plutôt luxueux, plutôt pailletés

