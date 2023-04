consommatrice

Selon Destination International (cité par le réseau Veille en tourisme), une. En plus de leur fonction marketing, les responsables de destination devront créerAinsi, aux États-Unis, la vision deest d’offrir une vie meilleure à tous les Orégonais grâce à des communautés locales, durables et fortes qui accueillent une grande diversité de voyageurs. Pour y arriver, sont proposés des programmes d’accompagnement participatif à l’intention des collectivités afin d’ y intégrer des notions de diversité, d’inclusion et de changements climatiques.… Quant au voyageur, il fera quoi ? En résumé,comme il consomme son domicile, donc en le préservant, le respectant mais aussi en le valorisant et l’améliorant en fonction de ses besoins et de ceux de la population locale.Il conviendra aussi de le gratifier de services tels que l’entretien de ses jardins en consommant parcimonieusement les ressources. Il faudra également qu’il s’alimente sur place auprès des producteurs locaux, en laissant les lieux intacts à son départ, en lui donnant le temps de se régénérer une année sur deux par exemple… Bref !Il consommera les lieux pour leur bien en général et pas uniquement pour son bien seul.D’une attitude «», il passera à une attitude «»… ce qui implique bel et bien un