Le tourisme appelé au chevet de la planète [ABO]

Pendant que des villes nouvelles poussaient aussi comme des champignons, il fallut bel et bien fermer à peine ouverts, les parcs de Zygofolis, Mirapolis, la Planète magique à Paris et quelques golfs.



Mais, l’essor touristique était au rendez-vous et, guerre ou pas guerre, dès qu’un monument en friche était repéré, l’habitude était prise d’en faire un lieu touristique.



A Paris seule, après des années de réunions, tractations, alors que les grands musées ouvraient, on a initié des projets comme la transformation de la Villette en espace de loisirs (Cité de la musique, Philarmonie), centre de congrès, hôtels…



Plus tard, ce fut le tour des pompes funèbres, puis récemment de l’hôtel de la Marine et de la Bourse de commerce devenue la superbe Fondation Pinault…



Et, ce n’est pas fini ! La moindre gare, hôpital ou usine abandonnés… on pense tourisme et on construit tourisme. Car non seulement le tourisme sied aux villes en les rendant plus attractives ; mais, il permet de sauver le patrimoine ordinaire et extraordinaire d’une mort inéluctable.



Il faut dire que la déferlante touristique a de quoi séduire. Mais, que l’on ne vienne pas ensuite, se plaindre de surtourisme !