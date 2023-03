Ukraine : relancer le tourisme le plus vite possible après la victoire

TourMaG.com - Travaillez-vous sur un plan de développement du tourisme d'après-guerre ?



Mariana Oleskiv : Oui, nous y travaillons en ce moment même.



Notre tâche principale est de créer des partenariats et de relancer le tourisme le plus rapidement possible après notre victoire.



Nous travaillons actuellement à la fois sur l'élaboration d'une future campagne de marketing touristique et sur un plan de reconstruction dans la région de Kherson et en Crimée après leur libération.



TourMaG.com - Qu'elle pourrait être l'importance économique du tourisme pour votre pays, après la victoire de l'Ukraine sur la Russie ?



Mariana Oleskiv : L'Ukraine possède d'incroyables ressources touristiques telles que des montagnes, des mers, des rivières, des forêts et même des desserts ; une culture ancienne, des traditions uniques, une cuisine incroyablement délicieuse ; une combinaison de villes modernes avec une vie nocturne animée et des villages authentiques dans les Carpates, où vous pouvez ressentir le calme et rencontrer la nature.



Mais notre plus grand atout est notre peuple.



Il est courageux, indomptable et incroyablement hospitalier. Je suis sûr que, dans un avenir proche, serrer la main de nos héros sera la nouvelle tendance du tourisme.



Et ce sera le meilleur moyen de soutenir l'Ukraine après notre victoire - venez ici, dépensez de l'argent en Ukraine et aidez notre économie à se rétablir.