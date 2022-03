Accor, TUI... Depuis l'Ukraine, une pro du tourisme lance un appel !

Je ne saurais dire, mais l'Ukraine veut la paix, nous l'avons toujours voulue et n'avons jamais déclenché de guerre.Ce que nous voulons le plus, c'est la liberté de choix.Nous disons souvent que la liberté est notre religion. Ce pour quoi nous nous battons, ce sont les valeurs européennes. Et nous ne pouvons pas abandonner, car si nous perdons, c'est toute l'Europe qui perd.Nous savions en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée et une partie de la région de Donetsk et Lugansk, que Poutine n'allait pas s'arrêter là. Mais le monde l'a laissé faire.Et maintenant, c'est la seule chance pour vous de sauver vos pays de la guerre - nous avons besoin de tous ensemble pour arrêter la Russie ici en Ukraine !Notre ministère de la culture et de la politique d'information est chargé de surveiller la destruction du patrimoine culturel.Jusqu'à présent, aucun site du patrimoine culturel de l'UNESCO n'a été détruit, mais nous avons constaté la destruction complète ou partielle des sites suivants du patrimoine culturel ukrainien : le théâtre de Mariupol, le musée d'Okhtyrka, le musée de Tchernihiv, le cinéma de Tchernihiv, le château de la région de Zaporizhya, le monastère de la Laure de Sviatohirsk et d'autres églises, l'université de Kharkiv.Malheureusement, si cette guerre ne s'arrête pas bientôt, je suis sûr qu'il y aura une grande perte du patrimoine de l'Ukraine et du monde entier.Dans ce domaine, personne ne devrait être considéré comme