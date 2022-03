Guerre Ukraine : "La vérité est horrifiante" selon Mariana Oleskiv

TourMaG.com - A quoi ressemblait le tourisme avant l'attaque russe ?



Mariana Oleskiv : Malgré la fermeture des frontières et l'absence de touristes étrangers, nous avons réussi en 2020 à augmenter le tourisme intérieur en Ukraine.



Selon le montant de la taxe de séjour, nous pouvons dire que les flux touristiques ont continué à croître rapidement : au cours de 2021, il y a eu une augmentation de 24% par rapport à l'année 2019.



En 2021, 4,2 millions d'étrangers ont franchi la frontière ukrainienne, soit 26,3 % de plus qu'en 2020. Cependant, dans la période pré-pandémique, l'Ukraine recevait 12 à 14 millions d'étrangers.



Pendant la crise de Covid, nous avons commencé à chercher de nouveaux marchés et avons eu un certain succès en la matière en travaillant avec les pays du Golfe, le Royaume d'Arabie Saoudite en particulier.



En 2021, plus de 56 000 Saoudiens sont venus en Ukraine. Notre pays est devenu le marché touristique numéro 1 pour les citoyens d'Arabie saoudite, et leurs dépenses étaient d'environ 2 000 dollars par touriste.



Nous étions plein d'optimisme...



TourMaG.com - Quels sont les atouts de la destination et les choses que vous aimeriez améliorer ? J'utilise l'imparfait, car je suppose que le tourisme n'est plus une priorité pour le pays malheureusement.



Mariana Oleskiv : L'Ukraine possède un riche patrimoine culturel et national, qui attire les hôtes étrangers, des personnes talentueuses et hospitalières, l'authenticité et la diversité de la nature.



L'Ukraine dispose également d'un certain nombre d'avantages qui incitent les touristes à visiter le pays.



Il s'agit à la fois de l'accessibilité et de l'emplacement pratique sur la carte du monde (au centre de l'Europe), d'une cuisine nationale bon marché et délicieuse, d'une variété de destinations touristiques, de lieux touristiques éloignés (particulièrement importants après Covid-19).



En outre, nous avons aujourd'hui un régime sans visa avec de nombreux pays, ce qui simplifie considérablement la procédure de passage des frontières.