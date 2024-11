Nos équipes d'analystes sont présents partout dans le monde et nous permettent de suivre de très près des sujets de tension peut-être moins dans les radars du grand public.



En Afrique de l'Ouest, beaucoup d'organisations françaises opèrent. Je pense à la Guinée, une région qui a connu ces dernières années une série de coups d'État. Il y a de vrais sujets de stabilité sociopolitique. La Junte arrivée au pouvoir il y a quelques années et qui avait promis de le céder au civil en janvier 2025 est en train de rétropédaler.



Du côté des Amériques, le cycle électoral des élections générales au Mexique, qui a eu lieu en juin avec l'élection de Claudia Sheinbaum, a été marqué par une violence politique inouïe. Nous continuons à observer des niveaux de violence politique sans précédent.



Plus largement en Amérique latine, la criminalité violente a de vrais impacts sur la sûreté des collaborateurs de nos clients et leurs opérations.



Côté Caraïbes, nous avons été très impliqués en Haïti. En mars dernier, il y a eu une terrible escalade de violences, qui a entrainé des évacuations très complexes à organiser puisqu’il n'y avait plus de liaisons commerciales aériennes. Nous avons dû affréter un hélicoptère pour faire sortir 16 personnes. Force est de constater qu'il n'y a pas d'amélioration malgré les différentes initiatives, notamment de l'ONU.



Nous sommes très actifs en Haïti, car des entreprises privées et beaucoup d’ONG opèrent.



Autre sujet moins géographique, mais plus thématique, l'impact du dérèglement climatique croit d'année en année, notamment sur l'aspect logistique. Aujourd’hui, plus de la moitié de nos organisations clientes affirment être affectées par des éléments attribués au dérèglement climatique : inondations, pics de pollution, sécheresses, typhons, etc.

Oui, ça l'est. Mais s’il n’y a pas de restrictions sur les déplacements, ni en Chine, ni à Taïwan, un collaborateur qui nous contacte pour obtenir des conseils avant le voyage sera briefé sur un certain nombre de points, y compris ne pas discuter de la situation géopolitique entre les deux pays. Un véritable sujet de tension.

C’est du cas par cas. Il y a un certain nombre de sujets socio-politiques en République démocratique du Congo (RDC), avec l'idée de modifier la Constitution. Nous avons actuellement une équipe de deux security managers sur place.



Nous nous déplaçons énormément sur le terrain pour palper la situation politique ou sécuritaire et faire un travail de planification opérationnelle, rencontrer les prestataires de sûreté avec lesquels nous travaillons. Ces prestataires sont recommandés à nos clients pour effectuer des missions de protection rapprochée, ce genre de choses.



Aujourd'hui, pour une organisation, la grande difficulté est de jongler avec la permacrise.



Les crises sont de nature sanitaire, géopolitique, commerciale, financière, cyber… Les entreprises doivent continuer à être compétitives, à opérer à l'international tout en prenant en compte une série de risques qui ne font que se multiplier et avec de vrais enjeux pour les organisations, à commencer par la responsabilité pénale qu'elles ont vis-à-vis des employés qu'elles envoient en mission à l'étranger.