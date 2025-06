Guerre en Iran : quelles obligations légales des agences et TO ?

Selon le pays concerné, et si par exemple les vols sont interdits et qu’un avis défavorable est publié sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, on se trouve dans une situation de circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) bien entendu, qui justifient l’annulation du contrat par le professionnel ou le voyageur lui-même, avec remboursement sans frais sous 14 jours mais aucun dédommagement évidemment. Je rappelle que les CEI sont des situations échappant au contrôle des parties, qu’il n’est pas possible de pallier par des mesures raisonnables, et qui vont empêcher ou impacter de façon importante le forfait à destination.



Je pense cependant que l’on risque de rapidement faire face à des demandes concernant des pays voisins, comme l’Egypte par exemple, ce qui va peut-être donner lieu à des divergences d’appréciation.



La définition des CEI selon la Cour de justice européenne a été élargie suite à la crise Covid et la situation personnelle du voyageur pourrait être prise en compte.



Idéalement, et je suis certaine que les TO y pensent déjà, il faudrait favoriser les reports des voyages concernés et rendus impossibles à cause des CEI, avec l’accord du voyageur bien entendu.

En théorie, les agences et les TO ont une obligation d’aide et de prise en charge des voyageurs dont le retour est impossible, pendant 3 nuitées (et sans limite pour les personnes vulnérables), obligation qui se télescope d’ailleurs avec celle des transporteurs européens, qui eux n’ont pas de limite dans le temps.



De la même manière, si des CEI surviennent pendant le séjour et rendent le contrat difficilement exécutable, le contrat est annulable et le rapatriement des voyageurs doit être organisé, selon les disponibilités.



N’oublions pas la possible intervention des autorités diplomatiques, ainsi que des assurances, éventuellement. Enfin, ces situations ne donnent pas le droit aux voyageurs à des dommages-intérêts.