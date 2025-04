Accident en 4x4 dans le désert : quand la faute du client limite la responsabilité de l’agence

Dans ce litige, il a été démontré par l’agence, à l’aide de plusieurs attestations (même émanant de son prestaire), que la passagère qui participait en toute connaissance de cause à une excursion en 4x4 sur les pistes du désert marocain, n’avait pas suivi les instructions de boucler la ceinture de sécurité dont son siège était pourtant équipé.



La Cour rappelle que si la responsabilité de plein droit de l’opérateur touristique est objective et permet au voyageur de ne pas avoir à démontrer le manquement de l’opérateur, mais seulement le lien de causalité entre le dommage subi et l’exécution d’une activité incluse dans le forfait, l’opérateur peut s’exonérer en tout ou partie de cette responsabilité en démontrant la faute du voyageur.



C’est exactement ce qu’examine la Cour, qui retient un partage de responsabilité, sur la base d’indices graves et concordants établissant que la voyageuse, pourtant assise à une place équipée, a volontairement choisi de ne pas attacher sa ceinture. La Cour décide que l’attitude de la voyageuse a contribué à son dommage à hauteur de 50%, ce qui exonère d’autant l’agence.



Cela signifie que la Cour a préféré conserver une partie de la responsabilité sur l’agence, qui a organisé l’excursion sans laquelle aucun accident n’aurait été à déplorer, de manière assez logique dans le cadre de la responsabilité de plein droit.



La faute du voyageur est assez rarement retenue et la matière des accidents de circulation à l’occasion d’un voyage (autocar, 4x4), qui donne lieu à de nombreuses décisions, la retient rarement.