Annulation de vol : une agence condamnée à rembourser plus que le forfait

En effet, la modification d’un élément essentiel avant départ pour cause d’un événement extérieur qui s’impose à l’agence est régie par un seul texte du Code (article L.211-13). Dans un tel cas, il faut que l’agence propose au client le choix entre accepter la modification ou la refuser, avec remboursement sans frais sous 14 jours.



Il me semble cependant que l’absence de proposition de remplacement de la part de l’agence ait influencé la volonté de sanction de la Cour, qui éprouve le besoin de se référer aux dispositions du droit commun alors que le Code du Tourisme règle toutes les situations d’annulation.



L’annulation sans motif est la seule qui engendre une pénalité-miroir plancher correspondant aux frais que le client aurait dû lui-même payer s’il avait annulé, selon le barème contractuel. Cette pénalité peut être supérieure si le client démontre un préjudice distinct et supplémentaire.



En pratique, l’agence aurait dû avertir le client de l’annulation du vol aller mais surtout, lui proposer une autre solution sérieuse et raisonnable, même plus onéreuse, que le client aurait eu le loisir de refuser. Il aurait alors reçu son remboursement, éventuellement réclamé et obtenu une indemnisation pour son préjudice moral mais sans que cette indemnisation soit calculée à l’aune de la pénalité -miroir minimale.



Je pense que la double indemnisation des clients trouve sa source dans la volonté de la Cour de la sanctionner pour le traitement de l’annulation, sachant que l’agence n’est pas venue se défendre ni devant le tribunal ni devant la Cour...