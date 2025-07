L’Occitanie lance le train à 1€ cet été

Plusieurs trains liO événementiels sont mis en circulation cet été pour faciliter l’accès aux grands rendez-vous culturels en Occitanie . Le 14 juillet, les voyageurs à destination de Carcassonne pour le traditionnel feu d’artifice bénéficieront d’un tarif réduit de 50 % depuis Toulouse et Narbonne, et d’un prix de 2 € depuis Limoux. Pour le Festival Cordes-sur-Ciel, un « train musical » circulera le 20 juillet entre Cordes-Vindrac et Gaillac, avec concerts à bord et en gare, et deux liaisons à -50 %.Entre le 25 et le 28 juillet, despour permettre aux festivaliers d’accéder au. Tous les billets à destination de cette gare bénéficieront de. Unest également prévu le 2 août à l’issue duavec un départ de Sète à 00h45 et une arrivée à Montpellier à 01h11.Enfin, pour lesle 16 août, plusieurs trains supplémentaires circuleront sur l’axe Narbonne–Cerbère. Ces initiatives visent à rendre les grands événements estivaux accessibles à un public large en limitant les déplacements motorisés et en renforçant l’offre de transports collectifs.