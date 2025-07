Tourisme industriel : l'Occitanie attire les curieux

En 2025, l’ Occitanie a accueilli 2,4 millions de visiteurs dans 445 entreprises, soit une progression de 8 % par rapport à 2023. Lereste prédominant avec 38 % des entreprises visitées, suivi par(10 %), une part supérieure à la moyenne nationale.Les TPE et PME représentent respectivement 47 % et 46 % des structures ouvertes au public, confirmant le rôle central des petites entreprises dans le développement du tourisme de savoir-faire. 26 % des entreprises ont plus de 100 ans, comme les Caves de Roquefort Société (1867) ou Noilly Prat (1855). Leconstitue aussi un tourisme de proximité : 69 % des entreprises déclarent que les familles sont leur premier public, et 75 % que leurs visiteurs proviennent de la région. Les jeunes générations s’y intéressent de plus en plus, notamment pour découvrir les métiers locaux.Par ailleurs,. Le tarif moyen des visites est de 8,25 €, avec 38 % gratuites. Laest un levier important : 86 % des entreprises en possèdent une, et le panier moyen post-visite est 40 % supérieur à celui d’un achat sans visite. Pour 35 % des structures, l’accueil se fait en dehors de la haute saison, participant à la régulation des flux touristiques.