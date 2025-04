Voyages d'affaires : Vivid Business s'attaque au marché des indépendants et des TPE/PME

TourMaG - Quel est votre business model ?



Carole Danancher : Nous proposons plusieurs offres, gratuites ou payantes, selon les besoins (indépendants, TPE, PME). Notre business model repose sur quatre piliers :



1. Les abonnements : certains utilisateurs passent à des offres payantes pour des fonctionnalités spécifiques.



2. L’interchange bancaire : revenu classique lié à l’utilisation des cartes.



3. Les dépôts : Vivid a lancé le compte Intérêts, un moyen simple pour les indépendants et petites entreprises d’augmenter leur trésorerie. Contrairement aux comptes à terme classiques, ce compte permet d’ajouter ou de retirer des fonds à tout moment, sans frais. En outre, les intérêts sont fixes et versés quotidiennement, ce qui maximise le rendement.



4. Les services complémentaires : comme la réservation de voyages.



TourMaG - Et pour le voyage d’affaires en particulier ?



Carole Danancher : Nous fonctionnons comme canal d’acquisition pour les prestataires (hôtels, compagnies aériennes, coworkings…). Ils nous versent une commission, que nous partageons avec nos utilisateurs via un cashback jusqu’à 30 %, payé instantanément et en argent réel. C’est un vrai plus pour la trésorerie des petites entreprises.