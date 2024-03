Tarifs bas-carbone : la solution pour rendre le tourisme plus vert ?

Le défi climatique qui nous fait face nous engage collectivement.



Nous croyons fortement en ce partenariat « tarif bas-carbone » qui vise à changer les comportements individuels face à cette urgence climatique,

Il est nécessaire de prouver que le tourisme est un secteur capable de concilier activité économique et conscience environnementale,

Cinq mois après l'appel à projets auprès des socioprofessionnels Normands pour la mise en placeAinsi, les voyageurs ou visiteurs qui se rendront dans ces établissements à vélo, car ou train obtiendront une réduction d'un minimum de 10%.Pour obtenir cette remise, ils devront être en mesure de présenter un titre de transport en commun ou un justificatif de leur venue à vélo. Un site internet a été spécialement créé pour soutenir les lieux participants à l'initiative et les recenser.basé sur l'offre de transport en commun de la région, baptisé Atoumod permet aux voyageurs de pouvoir préparer leur séjour.De plus les 70 établissements recevront des moyens de communication pour mettre en avant la démarche et Normandie Tourisme déploie un plan de communication régional, aux côtés de SNCF Nomad Train, NOMAD Car, la Région Normandie et l’ADEME Normandie." souligne Grégoire Forgeot d’Arc, directeur régional SNCF Voyageurs Lignes Normandes.Pour ceux qui tendent à minimiser l'opération qui est une première, rappelons-le, l'enjeu est de taille pour un territoire qui sera sous le feu des projecteurs en juin prochain dans le cadre des festivités du 80e anniversaire du débarquement.Alors que 77% des émissions de CO² du tourisme proviennent du transport, le poids économie du secteur pour la région est important. L'industrie touristique représente 6% du PIB normand et plus de 3% de l’emploi total.Situé à proximité de Paris, la Normandie n'est pas seulement une terre de villégiature pour les habitants de la capitale, elle jouit aussi d'une réputation mondiale, grâce à des lieux uniques comme le Mont-Saint-Michel, Etretat ou encore les plages du débarquement." a déclaré Michael Dodds, le directeur du comité régional de Tourisme de Normandie.