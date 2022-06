Fabuleux Voyages

L’an passé, le CRTL a initié ses «», une offre de séjour touristique inédit et itinérant qui incarne le positionnement de l’Occitanie en faveur d’un tourisme plus slow et plus accessible.Chaque proposition repose sur le triptyque Occitalité, Responsabilité, Diversité, et invite le touriste à un « voyage qui fait grandir », associant authenticité, proximité, convivialité.La version 2022 de ces « Fabuleux Voyages » apporte un élément supplémentaire avec l‘accent sur les mobilités douces, et plus particulièrementVoici donc l’Occitanie Rail Tour : une incitation à optimiser ses déplacements en train en Occitanie afin de limiter au maximum les trajets en voiture individuelle et ainsi découvrir autrement une région grande comme un pays.