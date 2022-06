3 Français sur 4 prévoient de partir en vacances cet été

Rajoutons que les inquiétudes liées à l'inflation et à la hausse des prix sont très présentes dans l'esprit des Français et impactent l‘envie de voyager cette année : c'est le cas pour 72% des Français.



50% d’entre eux prévoient de renoncer à partir en vacances faute de moyens (vs 41% des Européens) et 24% pour faire des économies.



Par ailleurs, pour 49% des Français, bien que restant une préoccupation forte, le contexte sanitaire inspire moins la crainte pour cet été. Côté voyage et loisirs, les inquiétudes liées à la Covid-19 s’estompent avec seulement 37% des Français inquiets quant à leurs projets de voyage (-17pts vs 2021) et 38% quant à leurs projets de loisirs (-22pts vs 2021).



La France reste cette année la destination phare des vacanciers français sondés, avec 56% d’entre eux ayant l’intention de passer leurs vacances sur le territoire. Ces derniers mettront le cap sur le Sud essentiellement : région PACA (23%), Occitanie (20%) et Nouvelle Aquitaine (18%). Le littoral sera encore une fois le lieu préféré de 65% des vacanciers français.



D’autre part, on constate un rebond des voyages internationaux avec 40% des Français (+12 pts vs 2021) qui comptent partir à l’étranger. Leurs destinations favorites cet été seront l’Espagne (15%), l’Italie (8%), et le Portugal (5%).