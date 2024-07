77% des Français envisagent de partir en France cet été

Les perspectives sont très encourageantes pour le cœur de l’été avec 74 % des Français qui envisagent de partir en vacances dont 77 % en France (+2 %).

Le, a déclaré : «Ceux qui comptent partir en France placent lesà la première place des régions les plus plébiscitées avec 42% des intentions de séjours. Parallèlement, lesgagnent en popularité par rapport à l’année dernière et affichent 15% d’intentions,. Cependant, les zones rurales, continuent à les devancer avec 19%.Les(Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) sont, par ailleurs, particulièrement prisés, et lessont plus recherchés que ceux équipés.