Tourisme social : 286 000 départs en vacances grâce à l’ANCV en 2024

L’ANCV déploie plusieurs programmes ciblés , en partenariat avec des associations, collectivités et organismes sociaux.En 2024, le programme "Aide aux Projets Vacances" a soutenu, via des projets éducatifs, familiaux ou solidaires, pour un budget deDes initiatives spécifiques comme "Ma Classe en voyage" ou les aides aux aidants et personnes en perte d’autonomie complètent cette offre.Autre dispositif majeur : le programme "Seniors en vacances", qui vise à préserver le lien social et prévenir la perte d’autonomie chez les plus âgés. En 2024,s ont pu bénéficier de séjours tout compris (+7 % par rapport à 2023), pour un budget de 11 millions d’euros.Ciblant la jeunesse, le programme "Départ 18:25" a permis àde partir en vacances cette année (+6 %), avec un soutien financier des. Une réponse adaptée aux attentes d’une génération parfois freinée par des obstacles économiques ou logistiques.