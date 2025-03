Tourisme : comment le label « Destination pour tous » se réinvente

« L’accessibilité des lieux touristiques pour les personnes en situation de handicap est avant tout un droit moral et légal auquel je suis très attachée. Il ne s’agit aucunement de l’aborder comme une contrainte normative mais comme une opportunité pour l’ensemble des professionnels du tourisme

12 millions de personnes sont en situation de handicap en France, et 1 sur 6 dans le monde. Poursuivons

Faisons de la France un pays exemplaire, un modèle de solidarité qui nous rende toutes et tous fiers. »

Mais, afin d’engager davantage de territoires dans la démarche, la Direction générale des Entreprises (DGE) du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en coordination avec le Secrétariat général du Comité interministériel du handicap (SGCIH) et la Délégation ministérielle à l’accessibilité (DIA), a piloté une refonte du label, visant à renforcer et simplifier le dispositif.Cette refonte a été menée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes : associations représentatives des personnes en situation de handicap, services de l'État, collectivités déjà labellisées et start-up innovantes.Ce travail collectif a permis d'apporter plusieurs évolutions majeures :: les critères d’attribution ont été rendus plus lisibles grâce à l’élaboration d’sur la base du cahier des charges historique du label. Les collectivités seront amenées à faire évaluer l’accessibilité de leur territoire sur la base de ce référentiel national. Cela constitue une véritable démarche de mise en accessibilité universelle pour un parcours sans couture et s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue.: un cadre restructuré a été défini pour garantir une meilleure gestion des candidatures et un meilleur accompagnement des territoires engagés. Désormais,Les collectivités sont invitées à découvrir les nouveaux critères et les modalités de candidature sur le site de la Direction générale des Entreprises (DGE)., a déclaré Nathalie Delattre.