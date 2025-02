Tourisme et handicap : les Jeux de Paris 2024 ont-ils changé la donne ?

Au cours de l'événement, les participants ont eu l’occasion d’expérimenter concrètement le parcours client en situation de handicap, observant les aménagements mis en place par l’hôtel Pullman Paris Centre-Bercy.



Les témoignages d’Hakim Arezki, médaillé d’or en Cécifoot aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 et collaborateur d'Accor, ainsi que de Ryadh Sallem, joueur de rugby-fauteuil et activiste, ont souligné l’importance de cette évolution.



"Avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, lorsqu’on demandait une soixantaine de chambres accessibles, cela semblait presque impossible. J’espère qu’à l’avenir, l’accessibilité sera intégrée dès la conception des nouveaux établissements, avec des chambres visitables adaptées aux besoins réels des personnes en fauteuil, sans forcément suivre des normes trop rigides. Il est essentiel que cette dynamique se poursuive, " a témoigné Ryadh Sallem.



Les Jeux Paralympiques ont permis de sensibiliser un large public aux besoins des personnes en situation de handicap et ont enclenché une réelle dynamique au sein des infrastructures touristiques.



" Nous avons encore du chemin à parcourir pour rendre notre tourisme plus inclusif. Le label Tourisme & Handicap est un levier majeur pour rendre notre offre plus accessible à toutes et tous ", a déclaré Nathalie Delattre.